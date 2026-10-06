Mahendragarh-Narnaul News: नर्सिंग ऑफिसरों ने थामा काम, वॉशिंग अलाउंस और एमओटीपी पर जताया विरोध

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नर्सिंग ऑफिसरों ने कहा कि वॉशिंग अलाउंस और एमओटीपी को लेकर उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं। सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए 5 से 7 अक्टूबर तक प्रतिदिन दो घंटे शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि पूरे नर्सिंग कैडर के अधिकार, सम्मान और भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने सभी नर्सिंग ऑफिसरों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की।हड़ताल के दौरान अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं, ताकि मरीजों को परेशानी न हो। नर्सिंग ऑफिसरों ने सरकार से दोनों मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।