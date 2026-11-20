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यह मार्ग शहर को कनीना और रेवाड़ी से जोड़ता है, इसलिए दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है। चौक पर यातायात नियंत्रित करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और वाहन चालक अपनी रफ्तार से निकलते हैं। कई बार अलग-अलग दिशाओं से एक साथ वाहन आ जाने से टकराव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोग यहां ट्रैफिक लाइटें और ब्रेकर बनवाने की मांग कर रहे हैं।महेंद्रगढ़-सतनाली मार्ग पर माधोगढ़ घाटी में बारिश से सड़क का हिस्सा टूटने और किनारे गहरी खाई बनने से चालकों को परेशानी होती रही है। तीखे मोड़ के कारण यहां खास सावधानी जरूरी है। स्टेट हाईवे 148बी के फ्लाईओवर पर पहले गहरे गड्ढों और जर्जर सड़क से हादसे का खतरा था। हालांकि पिछले दो साल में दोनों जगह दुर्घटनाओं में कमी आई है।जनवरी से अक्तूबर 2024 तक जिले में 278 सड़क हादसे हुए, जिनमें 128 लोगों की मौत और 394 लोग घायल हुए। 2023 की इसी अवधि में 242 हादसे हुए थे, जिनमें 122 लोगों की मौत हुई थी। 2025 में 5 मामले आए और एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2026 में तीन मामलों में तीन लोग घायल हुए हैं।............यहां चारों तरफ से वाहन आते हैं, पर नियंत्रण के लिए न लाइट है, न ब्रेकर। कई बार वाहन आमने-सामने आ जाते हैं। प्रशासन जल्द सुरक्षा इंतजाम करे।-महेश शर्मा, वार्ड 9...............तेज रफ्तार वाहनों से दूसरे चालकों को परेशानी होती है। किसी बड़े हादसे से पहले लाइटें और ब्रेकर लगाए जाएं।-अजीत यादव, पालड़ी पनिहारवर्जनहमारी टीम निरीक्षण कर रही है और सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जाएंगे। इसी माह के अंत तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।-अश्वनी कुमार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, महेंद्रगढ़