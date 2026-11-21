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पुलिस ने सभी पांचों ट्रकों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त किए गए ट्रकों के बारे में आरटीओ नारनौल को सूचना दे दी गई है। वहीं, इनमें से एक ट्रक के संबंध में खनन विभाग को भी जानकारी दी गई। बाद में इस ट्रक को खनन विभाग के हवाले कर दिया गया।जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि निजामपुर थाना पुलिस की टीम हाईवे पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कुछ ट्रक संदिग्ध रूप से ओवरलोड दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकवाकर जांच की तो पांच ट्रक निर्धारित क्षमता से अधिक सामान से भरे मिले। इसके बाद सभी को जब्त कर लिया गया।उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। साथ ही सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचता है। पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वाहन चालकों से अपील है कि वे नियमों के अनुसार ही सामान लोड करें।