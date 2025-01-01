Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ की 20 से अधिक गलियों में बिछेगी नई सीवरेज लाइन

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फिलहाल शहर की कई गलियों में सीवरेज लाइन नहीं है। इन क्षेत्रों में नालियों के जरिए गंदे पानी की निकासी होती है। कचरा जमा होने से नालियां अक्सर बंद हो जाती हैं और सफाई के अभाव में दूषित पानी गलियों में बहने लगता है। इससे जलभराव की समस्या के साथ लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। नई सीवरेज लाइन बिछने से इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।विभाग के अनुसार, अगले डेढ़ माह में एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार टेंडर आवंटित किया जाएगा। अक्तूबर के अंत तक संबंधित एजेंसी को काम सौंपने की योजना है, जबकि नवंबर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जा सकता है।परियोजना के तहत राम विहार कॉलोनी, मोहल्ला सैनीपुरा, शिव कॉलोनी, मसानी चौक, नाथूवाला मोहल्ला, कटला बाजार, खादी भंडार वाली गली और चामघेड़ा रोड सहित अन्य क्षेत्रों में लाइन बिछाई जाएगी। कुल 12.5 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डाली जाएगी।वर्जन:शहर में जहां पर सीवरेज लाइन नहीं है, उनकी पहचान की जा चुकी है। अब इन स्थानों पर नई लाइन डालने के लिए टेंडर आवंटन की प्रक्रिया शुूरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब डेढ़ का समय लगेगा और नवंबर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।