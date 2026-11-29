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यदि ऐसा होता है तो दक्षिण हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले के क्षेत्र शामिल हैं। परिसीमन के बाद इस संसदीय क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रेवाड़ी को अलग लोकसभा क्षेत्र बनाने के कयासों के बीच महेंद्रगढ़ जिले को उसमें शामिल किए जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।2008 में हुआ था दोनों क्षेत्रों का विलयवर्ष 2008 से पहले भिवानी और महेंद्रगढ़ अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे। परिसीमन के बाद दोनों को मिलाकर भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र बनाया गया। वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी इस क्षेत्र की पहली सांसद बनीं। इसके बाद वर्ष 2014 से लगातार धर्मबीर सिंह भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं।जातीय समीकरणों पर भी पड़ेगा असरसंभावित परिसीमन में भिवानी को अलग संसदीय क्षेत्र बनाने और महेंद्रगढ़ को रेवाड़ी या किसी अन्य नए क्षेत्र में शामिल करने की चर्चा है। ऐसा होने पर अहीरवाल क्षेत्र के जातीय समीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विभिन्न दलों की चुनावी रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। हालांकि, फिलहाल ये संभावनाएं और राजनीतिक चर्चाएं हैं। अंतिम तस्वीर परिसीमन की आधिकारिक प्रक्रिया और प्रस्ताव सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होना चाहिए व हम उसके पक्ष में हैं लेकिन मौजूदा विधानसभा व लोकसभा सीटों के आधार पर। सरकार महिला आरक्षण की आड़ में लोकसभा व विधानसभा सीटों में दोगुनी बढ़ोतरी कर रही है जिसका हम विरोध करते हैं। लोकसभा व विधानसभा सीटें बढ़ने से आमजन के टैक्स का जो पैसा वर्तमान व पूर्व विधायकों व सांसदों के वेतन व पेंशन के रूप में खर्च किया जा रहा है, वह तीन गुना हो जाएगा। जबकि वह रुपये देश के विकास कार्य में खर्च होने चाहिए। सत्ता पक्ष के राजनीतिक फायदे के अलावा परिसीमन का लाभ कुछ भी नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है। -सत्यवीर झुकिया, जिला प्रधान, कांग्रेस।मौजूदा लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। गत 55 वर्षों में आबादी बढ़ी है और आवासीय क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। जिसके चलते प्रत्येक व्यक्ति व क्षेत्र तक विकास व योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन आवश्यक है और इसी के चलते सरकार ने परिसीमन की योजना बनाई है। वहीं, महिला आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और यह लोकतंत्र में निहित समानता को सार्थक करती है।-किशन लाल बोहरा, जिला महामंत्री, भाजपा।