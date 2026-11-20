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इसके बाद वर्षा ने रोपड़ में आयोजित आईजीसी कैंप में भी सफलतापूर्वक भाग लिया। इस उपलब्धि पर उसे प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।शुक्रवार को महाविद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर वर्षा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अमित चौधरी, वरिष्ठ प्राध्यापक आरपी सिंह और एनसीसी प्रभारी डॉ. सुनीता जाखड़ मौजूद रहे।महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अमित चौधरी ने कहा कि वर्षा की सफलता उसकी मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है।एनसीसी विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और देशसेवा की भावना बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि वर्षा की उपलब्धि अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा है। छात्राओं को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए।