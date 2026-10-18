Mahendragarh-Narnaul News: श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली प्रभात फेरी

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नारनौल। श्री राधा रानी प्रभात फेरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को परशुराम कॉलोनी से श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। मुख्य यजमान कृष्ण कुमार पुत्र बलवंत कुमार के परिवार ने निवास पर ज्योति प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। सैकड़ों श्रद्धालु ढोल, मृदंग और मंजीरों की धुन पर भजन गाते हुए माली टीबा, बहरोड़ रोड और शोभा सागर मार्ग से गुजरे। जगह-जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं ने युगल सरकार की आरती की। महिलाओं ने भजन-कीर्तन और नृत्य किया। अंत में सामूहिक आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। न