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महेंद्रगढ़। गांव कोथल खुर्द में दो साल से मायके में रह रही एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह 23-24 नवंबर की रात बिना बताए घर से चली गई। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस को शिकायत देकर विवाहिता की तलाश करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। संवाद