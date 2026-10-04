Mahendragarh-Narnaul News: नारनौल में खरीफ की फसल मंडी में अटकी, रबी का खेत खाद को तरसा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंडियों में हैफेड के कर्मचारी और अधिकारी रोज मंडियों में पहुंच रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता का बाजरा उनके सामने रखा है। फिर भी भावांतर और सरकारी खरीद पर स्पष्ट निर्देश न मिलने से खरीद नहीं हो रही।व्यापारी 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर बाजरा खरीद रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में 2301 रुपये पर खरीद होने पर जे-फार्म जारी होता है, जिस पर 600 रुपये भावांतर का लाभ मिलना है। इसी कारण किसान व्यापारियों को बाजरा नहीं बेच रहे। कई किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, पर डाटा ई-खरीद पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ, इसलिए गेट पास जारी नहीं हो रहे।केंद्र खुले, खाद नहीं : पुरानी अनाज मंडी के खाद केंद्र रोज खुल रहे हैं, पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, जिससे किसान निराश होकर खाली हाथ लौट रहे हैं। गत वीरवार को 500 बैग की खेप आई थी, लेकिन किसानों की संख्या अधिक होने के कारण दोपहर तक ही पूरा स्टॉक खत्म हो गया। रबी की बिजाई का समय नजदीक आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।