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ट्रस्टी नरोत्तम सोनी एवं भीमसेन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य पुरुषों की भावनाओं, संघर्षों और सामाजिक दबावों को समझने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। मुख्य वक्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या प्रोमिला यादव ने कहा कि पुरुषों की जिम्मेदारियों के साथ उनकी भावनात्मक जरूरतों और कठिनाइयों को समझना भी जरूरी है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सुखी नारी, सम्मानित पुरुष, समरस परिवार और संवेदनशील समाज ही हमारी कामना है।

ट्रस्टी नरोत्तम सोनी एवं भीमसेन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य पुरुषों की भावनाओं, संघर्षों और सामाजिक दबावों को समझने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। मुख्य वक्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या प्रोमिला यादव ने कहा कि पुरुषों की जिम्मेदारियों के साथ उनकी भावनात्मक जरूरतों और कठिनाइयों को समझना भी जरूरी है।उन्होंने कहा कि सुखी नारी, सम्मानित पुरुष, समरस परिवार और संवेदनशील समाज ही हमारी कामना है।

नारनौल। प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट की ओर से अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय ‘’नारी की नजर में पुरुष’’ रहा। इसमें स्त्री-पुरुष संबंधों, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक अपेक्षाओं और समानता के वास्तविक अर्थ पर चर्चा की गई।