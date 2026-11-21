Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ में हाईवे के कट बने खतरा, न ब्रेकर न चेतावनी बोर्ड
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:57 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:57 PM IST
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महेंद्रगढ़। शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148बी पर कैंची मोड़ से फ्लाईओवर तक करीब 12 कट बने हैं। इनमें से कई कटों के पास सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं हैं। यहां गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए ब्रेकर नहीं हैं और चालकों को सावधान करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगे हैं।
इस कारण सड़क पार करने वाले वाहनों के साथ हादसों का खतरा बना रहता है। सर्दी में धुंध पड़ने की संभावना है, इसलिए हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। सड़क किनारे के दुकानदारों का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम न होने से उन्हें और चालकों को परेशानी होती है।
कई बार चालक अचानक सड़क पार करने लगते हैं और तेज रफ्तार वाहनों को संभलने का मौका नहीं मिलता।
जल्दबाजी में कुछ वाहन अनियंत्रित होकर दुकानों की ओर भी पहुंच जाते हैं। दुकानदारों के मुताबिक यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।
कट से पहले संकेतक या ब्रेकर हों तो चालक सतर्क हो सकते हैं। सड़क पर शहर की कई गलियां भी निकलती हैं। वाहन भिड़ने पर चालकों में कहासुनी भी होती रहती है।
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इस कारण सड़क पार करने वाले वाहनों के साथ हादसों का खतरा बना रहता है। सर्दी में धुंध पड़ने की संभावना है, इसलिए हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। सड़क किनारे के दुकानदारों का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम न होने से उन्हें और चालकों को परेशानी होती है।
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कई बार चालक अचानक सड़क पार करने लगते हैं और तेज रफ्तार वाहनों को संभलने का मौका नहीं मिलता।
जल्दबाजी में कुछ वाहन अनियंत्रित होकर दुकानों की ओर भी पहुंच जाते हैं। दुकानदारों के मुताबिक यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।
कट से पहले संकेतक या ब्रेकर हों तो चालक सतर्क हो सकते हैं। सड़क पर शहर की कई गलियां भी निकलती हैं। वाहन भिड़ने पर चालकों में कहासुनी भी होती रहती है।
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