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इस कारण सड़क पार करने वाले वाहनों के साथ हादसों का खतरा बना रहता है। सर्दी में धुंध पड़ने की संभावना है, इसलिए हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। सड़क किनारे के दुकानदारों का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम न होने से उन्हें और चालकों को परेशानी होती है।कई बार चालक अचानक सड़क पार करने लगते हैं और तेज रफ्तार वाहनों को संभलने का मौका नहीं मिलता।जल्दबाजी में कुछ वाहन अनियंत्रित होकर दुकानों की ओर भी पहुंच जाते हैं। दुकानदारों के मुताबिक यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।कट से पहले संकेतक या ब्रेकर हों तो चालक सतर्क हो सकते हैं। सड़क पर शहर की कई गलियां भी निकलती हैं। वाहन भिड़ने पर चालकों में कहासुनी भी होती रहती है।