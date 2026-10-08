फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Government should formulate a clear roadmap regarding guest teachers and the transfer policy: Anil

अतिथि शिक्षकों और तबादला नीति पर सरकार बनाए स्पष्ट रोडमैप : अनिल

Thu, 08 Oct 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Government should formulate a clear roadmap regarding guest teachers and the transfer policy: Anil

विज्ञापन
कनीना। सरकारी स्कूलों में अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण, पात्रता परीक्षा, तबादला नीति और गैर-शैक्षणिक कार्यों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वरिष्ठ समाजसेवी अनिल यादव ने शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नीतियों और न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर बनी अनिश्चितता का असर शिक्षकों के काम पर पड़ सकता है।
अनिल यादव ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच नियमित संवाद जरूरी है। अतिथि और संविदा शिक्षकों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें बार-बार आंदोलन या न्यायालय का सहारा न लेना पड़े। पात्रता परीक्षा में लंबे समय से अध्यापन कर रहे शिक्षकों के अनुभव और सेवा अवधि को भी ध्यान में रखने की बात कही।
विज्ञापन

उन्होंने तबादला नीति में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि तबादले किस आधार पर होंगे। उन्होंने जनगणना, मतदाता सूची पुनरीक्षण और बीएलओ जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

यादव ने पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों के साथ शिक्षकों को भी स्थिर सेवा वातावरण देने तथा सभी मामलों पर समयबद्ध रोडमैप बनाने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed