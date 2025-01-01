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नारनौल। बाबा निहालचंद सेवादल, पटीकरा की ओर से राजकीय महाविद्यालय में 27वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और कुल 37 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में अरुण गुप्ता नूनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। एक व्यक्ति का रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।संस्था के प्रवक्ता संदीप यादव ने बताया कि सेवादल लगातार सामाजिक कार्यों के माध्यम से मानव सेवा में योगदान दे रहा है। संवाद