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पिछले 8 साल में यहां प्रशिक्षण लेकर कई खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है।नर्सरी में कोच नरेश ढिल्लों और संतराम खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोच नरेश ढिल्लों ने बताया कि कई खिलाड़ी पुलिस, सेना और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि इस नर्सरी से महरमपुर और आसपास के गांवों की छात्राओं को खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिली है। उनका प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिले, ताकि वे खेल के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकें।बॉक्स:नर्सरी में दोस्तों को अभ्यास करते देखकर मैंने भी वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। अब मेरा लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खेलकर देश के लिए पदक जीतना है। उम्मीद है मैं इसमें सफल रहूंगी।-निशा, खिलाड़ीबॉक्स:गांव में वॉलीबॉल नर्सरी चलने से कई लड़कियों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिला है। खेल से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिले में दूसरे खेलों के लिए भी महिला खेल नर्सरी होनी चाहिए, ताकि लड़कियों को आसानी से प्रशिक्षण मिल सके।-ऐंजल, खिलाड़ी।