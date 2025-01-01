विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

इनमें जिले के लाढ़ौत रोड स्थित गुरुकुल विश्वभारती के भी चार खिलाड़ी शामिल हैं। अब ये खिलाड़ी 11 से 22 दिसंबर को तेलंगाना में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे।अंकित, रविंद्र, नमन यादव, गौरव गुरुकुल विश्वभारती में पढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त प्रिंस और यश का चयन हुआ है। लड़कियों में नैंसी, पुनीता, दिव्यांशी, कृतिका, निकिता और एकता चयनित हुए।खेलो इंडिया में चौथी बार भाग लेने जा रहीं फरीदाबाद की नैंसीफरीदाबाद की नैंसी चौथी बार खेलो इंडिया के लिए चयनित हुई हैं। चार साल से मल्लखंभ का अभ्यास कर रही हैं। 15 साल की उम्र में वे कई बार नेशनल खेल चुकी हैं। इनमें गोवा नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया उज्जैन, खेलो इंडिया तमिलनाडु, नेशनल गेम्स उत्तराखंड, खेलो इंडिया बिहार शामिल हैं। राज्य स्तर पर नैंसी स्वर्ण पदक विजेता हैं। यह पदक साल 2022 में फरीदाबाद में खेले गए खेलो हरियाणा में जीता था। 2024 में फेडरेशन की ओर से कराए गए मुकाबलों में चार गोल्ड जीते थे। नैंसी ने खेल केवल फिटनेस के लिए ही शुरू किया था लेकिन जब उन्हें इस खेल में मजा आने लगा तो प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना शुरू किया। वे योग में भी एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं। साल 2021 में योग अभ्यास करना शुरू किया था। 2022 में राज्यस्तरीय योग में पहला पदक जीता था। 2023 और 2024 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने बहुत तैयारी की है। उन्हें विश्वास है कि वे तेलंगाना से पदक जीतकर ही आएंगी।