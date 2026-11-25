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वर्क सस्पेंड के कारण कई वकीलों की सीटें भी खाली नजर आई। हालांकि विशेष मामलों में वकील अदालतों में पेश हुए लेकिन अन्य मामलों में सुनवाई के दौरान पक्षकारों को अगली तारीख लेकर लौटना पड़ा।गौरतलब है कि एक दिन अवकाश रहने के बाद बुधवार को वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण लगातार दूसरे दिन अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ। कई लोग अपने मामलों की सुनवाई की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचे थे, लेकिन वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विजयपाल ने बताया कि पूर्व प्रधान मंजीत यादव और सचिव के कार्यकाल के दौरान बार में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को एक व्यक्ति की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।उन्होंने कहा कि बार में पारित प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति के निजी हित से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह बार के सभी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया सामूहिक निर्णय था। ऐसे में इस मामले में पूर्व प्रधान और सचिव के समर्थन में बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया है। प्रधान ने बताया कि बुधवार को विशेष मामलों को छोड़कर सामान्य अदालती कार्यवाही में वकील शामिल नहीं हुए।