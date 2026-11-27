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अभियान की शुरुआत सबसे तंग महावीर मार्ग से हुई। इसके बाद गाड़ी पुल बाजार, मानक चौक और आजाद चौक से निकाली गई। डीएमसी ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि इस बार केवल अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया है। आगे ज्यादा अतिक्रमण मिला तो सामान जब्त होगा। उन्होंने दुकानों के आसपास सफाई रखने और कूड़ा निर्धारित कूड़ेदान में डालने के निर्देश भी दिए।डीएमसी ने कहा कि मकसद व्यापारियों को परेशान करना नहीं, शहरवासियों को जाम और गंदगी से राहत दिलाना है। 28 नवंबर से रात 10 बजे से एक बजे तक विशेष अभियान चलेगा। इसमें सफाई के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। सड़क पर सामान रखने वालों पर कार्रवाई होगी और निर्माण सामग्री भी जब्त की जाएगी। पहले बाजारों में, फिर हर वार्ड में अभियान चलेगा।नगर परिषद ने लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रथ भी रवाना किया। चेयरपर्सन कमलेश सैनी, डीएमसी, ईओ जोगेंद्र सिंह कालीरामण और जेई विकास शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। रथ में लगी एलईडी से कूड़े के सही निस्तारण का संदेश दिया जाएगा।