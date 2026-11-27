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प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास गुज्जरवार ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी हैं। खेलों से आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को फाइनल मुकाबले होंगे।बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। क्रिकेट में बीएएमएस 2023 बैच ने 2022 बैच को हराया। कबड्डी में 2025 बैच विजेता रहा, जबकि वॉलीबॉल में 2022 बैच ने जीत हासिल की।.......बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक रहा है। सीनियर के खिलाफ पहले मैच में नॉट आउट रही और टीम ने एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। दूसरे मैच में आउट होने के बावजूद साथियों के बेहतर प्रदर्शन से टीम लगातार दो मैच जीतकर फाइनल में पहुंची।-वंशिका, क्रिकेट खिलाड़ी..........छह ओवर के मैच में हमारी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्कोर बनाने की योजना बनाई। इसमें सफलता मिली। लगातार दो गेंदों पर बाउंड्री लगाना मेरे लिए यादगार पल रहा। साथियों की हौसला अफजाई से काफी उत्साह मिला।-नैंसी, क्रिकेट खिलाड़ी