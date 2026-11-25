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सतनाली। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को मिट्टी संरक्षण और टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक करने के लिए माटी वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को गांव पथरवा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारी डॉ. भय राम यादव और डॉ. राजपाल यादव ने कहा कि मिट्टी का सम्मान ही समृद्ध खेती की आधारशिला है। किसानों को समय-समय पर खेतों की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत झगड़ौली, खायरा, छितरौली और पाथेड़ा गांवों में भी गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं। पखवाड़े का पहला चरण 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक और दूसरा चरण 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस पर आयोजित होगा। संवाद