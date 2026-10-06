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Mahendragarh-Narnaul News: डॉ. सुमन श्रेष्ठ शिक्षक अवॉर्ड से सम्मानित

Tue, 06 Oct 2026 02:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:45 AM IST
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Dr. Suman honored with the Best Teacher Award.
फोटो संख्या:72- श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड ग्रहण करती डॉ. सुमन रानीश्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड ग्रहण करती
महेंद्रगढ़। शिक्षा, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की सहायक आचार्य एवं स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ की अध्यक्ष डॉ. सुमन रानी को श्रेष्ठ शिक्षक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान केंद्रीय आर्य युवक परिषद रेवाड़ी एवं पतंजलि परिवार रेवाड़ी की ओर से प्रदान किया गया। कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। समकुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा और कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार ने भी बधाई दी। डॉ. सुमन रानी संस्कृत, भारतीय संस्कृति और युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के लिए कार्य कर रही हैं। संवाद
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