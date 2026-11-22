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पूरा मंदिर परिसर बाबा भईया के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में पूर्व आरएएस डॉ. चेतन कौशिक और भाजपा पाली मंडल अध्यक्ष दीपिका सरपंच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री श्याम ग्रुप के निदेशक मनीष शर्मा ने की।दीपिका सरपंच ने बाबा भईया के दरबार में माथा टेककर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के साथ समाज में आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं।युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और संस्कारों से जोड़ना जरूरी है। ऐसे आयोजनों में युवाओं की भागीदारी समाज के लिए सकारात्मक संदेश देती है।जागरण में भजन कलाकार नरेश जांगड़ा, सतीश रोडरपुरिया और पूजा राव गुड़गांव ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक भक्ति भाव में झूमते रहे। अंकुर शर्मा एंड पार्टी ने मंच संचालन किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।भगत नाहरवार आर्ट ग्रुप, उजीना की ओर से प्रस्तुत की गई आकर्षक धार्मिक झांकियां कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहीं। झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया।बाबा भईया सेवा समिति के अनुसार धार्मिक आयोजन के साथ खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं सोमवार को होंगी, प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के प्रधान लख्खीराम सोनी, डॉ. हेमंत सिंह, सज्जन सिंह, प्रदीप शर्मा, प्रदीप सिंह, मुकेश सोनी, सज्जन सिंह शास्त्री, भवानी सिंह तंवर और सहित अनेक गणमान्य लोग तथा ग्रामीण मौजूद रहे।