Mahendragarh-Narnaul News: नारनौल के चार गांवों में 3.11 करोड़ के विकास कार्य शुरू

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हुड़ीना में 1.24 करोड़ रुपये, रामपुरा में 60 लाख, मेई में 75 लाख और फैजाबाद में 52 लाख रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए। विधायक ने कहा कि गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता है। इसी दिशा में जरूरत के अनुसार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।विधायक ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और प्रदेश के अन्य विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक भूमिका के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने और जनसेवा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया।ओमप्रकाश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके से ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।