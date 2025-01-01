Mahendragarh-Narnaul News: पुराने शिक्षकों को एचटेट से छूट की मांग

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राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान अनिल सिसोठिया और हिंदी अध्यापक संघ के जिला प्रधान राजेश शर्मा झाड़ली ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर हुई थीं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर बाद में नई योग्यता की शर्त लागू करना उचित नहीं है।शिक्षक नेताओं ने आरटीई एक्ट 2009 का हवाला देते हुए कहा कि उस समय नियुक्त शिक्षकों पर एचटेट की शर्त लागू नहीं थी। 2017 में आरटीई एक्ट में संशोधन के बाद इस संबंध में प्रावधान किए गए।हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के जिला प्रधान दीपक शर्मा ने सरकार से 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को एचटेट की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की। जिला संरक्षक अनिल लखेरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से मांग मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस दौरान अनेक शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे।