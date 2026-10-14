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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Daughter of former BJP district president became Junior Engineer using a fake diploma; promotion cancelled.

Mahendragarh-Narnaul News: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की बेटी फर्जी डिप्लोमा से बनीं जेई, पदोन्नति रद्द

Wed, 14 Oct 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:20 AM IST
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Daughter of former BJP district president became Junior Engineer using a fake diploma; promotion cancelled.
फोटो नंबर-35आदेश की काॅपी।
चीफ इंजीनियर ने जारी किए निर्देश, पिंकी यादव को मूल पद पर भेजने के आदेश, होगी वेतन की वसूली
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नारनौल। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में फर्जी डिप्लोमा के आधार पर कनिष्ठ अभियंता (जेई) बनने के मामले में विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। चीफ इंजीनियर देवेंद्र दहिया ने मुख्यालय से पत्र जारी कर पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष दयाराम यादव की बेटी पिंकी यादव की पदोन्नति रद्द कर दी है। उन्हें वापस उनके मूल पद क्लर्क पर भेजने के आदेश दिए गए हैं।
विभाग के अनुसार, जेई पद पर काम करने के दौरान मिले अतिरिक्त वेतन और भत्तों की गणना की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार या तो उसकी वसूली होगी या वेतन से समायोजन किया जाएगा।
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पिंकी वर्ष 2020 में नारनौल के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में क्लर्क पद पर भर्ती हुई थीं। 10 सितंबर 2025 को सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आधार पर उन्हें जेई (सिविल) पद पर पदोन्नति दी गई। उन्होंने 11 सितंबर को नए पद का कार्यभार संभाल लिया।
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इसी बीच उनके डिप्लोमा प्रमाणपत्रों को लेकर विभाग को किसी ने शिकायत की। विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्थित अरनी विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्रों का सत्यापन करवाया। 28 जुलाई को विश्वविद्यालय ने पत्र भेजकर बताया कि डिप्लोमा फर्जी है।
विभाग अब 10 सितंबर 2025 से जेई पद पर दिए गए वेतन और भत्तों का हिसाब तैयार करेगा। क्लर्क पद पर देय वेतन और जेई पद पर किए गए भुगतान के अंतर की गणना की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार वसूली की जाएगी या वेतन से समायोजन किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का असर इसी आदेश से पदोन्नत हुए अन्य अधिकारियों की पदोन्नति पर नहीं पड़ेगा।
जवाब नहीं दिया, तो रद्द हुई पदोन्नति
इसके बाद चीफ इंजीनियर ने 19 अगस्त को पिंकी यादव को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। आरोप है कि उनकी ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने पदोन्नति रद्द करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई।

वर्जन:
यह मामला राजनीति से प्रेरित है। मेरी बेटी के प्रमाणपत्र बिल्कुल सही हैं। मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।-दयाराम यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष
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