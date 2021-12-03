Mahendragarh-Narnaul News: रंगोली से विद्यार्थियों ने समझे संविधान के मूल्य
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:03 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:03 AM IST
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महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रमों के दूसरे और तीसरे दिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें जैविक रंगोली निर्माण, पोस्टर प्रतियोगिता और रिले दौड़ शामिल रही।
कार्यक्रम का विषय ‘भारतीय संविधान : भारतीय लोकतंत्र की आत्मा’ रहा। इसमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। दूसरे दिन आयोजित जैविक रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अनाज, मिट्टी, पत्तियों और ताजे फूलों जैसी प्राकृतिक सामग्री से सुंदर रंगोलियां बनाईं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता और संविधान के मूल्यों को दर्शाया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने मौलिक अधिकारों, संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे विषयों पर अपनी कला के माध्यम से संदेश दिए। दोनों प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ डॉ. दिलीप पटेल ने किया। संवाद
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कार्यक्रम का विषय ‘भारतीय संविधान : भारतीय लोकतंत्र की आत्मा’ रहा। इसमें विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। दूसरे दिन आयोजित जैविक रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अनाज, मिट्टी, पत्तियों और ताजे फूलों जैसी प्राकृतिक सामग्री से सुंदर रंगोलियां बनाईं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता और संविधान के मूल्यों को दर्शाया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने मौलिक अधिकारों, संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे विषयों पर अपनी कला के माध्यम से संदेश दिए। दोनों प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ डॉ. दिलीप पटेल ने किया। संवाद
विज्ञापन