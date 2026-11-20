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अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता अर्चना (बदला हुआ नाम) ने 15 सितंबर 2025 को महिला पुलिस थाना नारनौल में शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में उसकी शादी महेंद्रगढ़ की दानवीर कॉलोनी निवासी अंकित कुमार से हुई थी।शादी के बाद दहेज को लेकर ससुराल पक्ष उसे परेशान करता था और उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता सहित तीन गवाहों के बयान दर्ज करवाए। हालांकि, अदालत में अर्चना अपने पहले के आरोपों से मुकर गई। उसने जिरह के दौरान भी आरोपी पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना करने के आरोपों से इनकार किया। इसके बाद उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके चलते अंकित कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।