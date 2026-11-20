Mahendragarh-Narnaul News: दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति को अदालत ने किया बरी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:47 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:47 PM IST
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नारनौल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना की अदालत ने दहेज प्रताड़ना, अमानत में खयानत, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी अंकित कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला शिकायतकर्ता के सुनवाई के दौरान अपने आरोपों का समर्थन नहीं करने पर सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता अर्चना (बदला हुआ नाम) ने 15 सितंबर 2025 को महिला पुलिस थाना नारनौल में शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में उसकी शादी महेंद्रगढ़ की दानवीर कॉलोनी निवासी अंकित कुमार से हुई थी।
शादी के बाद दहेज को लेकर ससुराल पक्ष उसे परेशान करता था और उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता सहित तीन गवाहों के बयान दर्ज करवाए। हालांकि, अदालत में अर्चना अपने पहले के आरोपों से मुकर गई। उसने जिरह के दौरान भी आरोपी पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना करने के आरोपों से इनकार किया। इसके बाद उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके चलते अंकित कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता अर्चना (बदला हुआ नाम) ने 15 सितंबर 2025 को महिला पुलिस थाना नारनौल में शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में उसकी शादी महेंद्रगढ़ की दानवीर कॉलोनी निवासी अंकित कुमार से हुई थी।
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शादी के बाद दहेज को लेकर ससुराल पक्ष उसे परेशान करता था और उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता सहित तीन गवाहों के बयान दर्ज करवाए। हालांकि, अदालत में अर्चना अपने पहले के आरोपों से मुकर गई। उसने जिरह के दौरान भी आरोपी पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना करने के आरोपों से इनकार किया। इसके बाद उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके चलते अंकित कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।