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Mahendragarh-Narnaul News: दंपती ने गोशाला में लगाई सब्जियों की सवामनी

Fri, 13 Nov 2026 11:04 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:04 PM IST
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Couple organizes a 'savamani' (large-scale offering) of vegetables at a cowshed.
नारनौल। श्री नंद ब्रह्मचारी गोशाला कुलताजपुर में शुक्रवार को सूबेदार नरेश कुमार और उनकी पत्नी राजबाला देवी ने शादी की 40वीं वर्षगांठ गो सेवा के साथ मनाई। इस अवसर पर दंपती ने हरी सब्जियों की सवामनी लगाई। कार्यक्रम नारनौल गो सेवा मंडल के सानिध्य में हुआ। मंडल प्रधान रमेश यादव ने कहा कि दंपती ने अपनी खुशी को गो सेवा से जोड़कर अच्छा संदेश दिया है। महंत प्रेमदास महाराज ने दंपती को सुखी और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर दिलीप यादव ने दंपती को पटका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंडल के सदस्य और अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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