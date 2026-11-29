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नारनौल। श्री राधा रानी प्रभात फेरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को प्रभात फेरी मोहल्ला देवस्थान से श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। इसमें सैंकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राधे-राधे का संकीर्तन किया। प्रभात फेरी का शुभारंभ मुख्य यजमान शारदा पाटिल पत्नी जगन पाटिल के निवास पर हुआ। संस्था के सदस्य सुभाष गर्ग ने राधा रानी की पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलित करवाया। इसके बाद संस्था के संरक्षक चेतन जिंदल ने हरे कृष्णा हरे मुरारी के उद्घोष के साथ यात्रा रवाना की। अंत में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सचिव संदीप गोयल ने बताया कि प्रभात फेरी प्रत्येक रविवार को निशुल्क आयोजित की जाती है। संवाद