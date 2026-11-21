Mahendragarh-Narnaul News: बरात में बंदूकें लहराकर की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:01 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:01 PM IST
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महेंद्रगढ़। जिले के नांगल सिरोही गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक खुलेआम बंदूकों से फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है।
यह घटना शुक्रवार शाम बरात के दौरान हुई। वायरल वीडियो में डीजे पर गाने बज रहे हैं और करीब तीन युवक हाथों में हथियार लेकर लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। समारोह में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे में फायरिंग के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। घटना के दौरान समारोह स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
गौरतलब है कि प्रदेश में शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हर्ष फायरिंग के कारण पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके चलते इस तरह की घटनाएं लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं।
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पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी धर्मबीर सिंह ने बताया कि मामला नांगल सिरोही गांव का है। वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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यह घटना शुक्रवार शाम बरात के दौरान हुई। वायरल वीडियो में डीजे पर गाने बज रहे हैं और करीब तीन युवक हाथों में हथियार लेकर लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। समारोह में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे में फायरिंग के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। घटना के दौरान समारोह स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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गौरतलब है कि प्रदेश में शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हर्ष फायरिंग के कारण पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके चलते इस तरह की घटनाएं लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं।
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पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी धर्मबीर सिंह ने बताया कि मामला नांगल सिरोही गांव का है। वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।