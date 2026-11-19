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जिले में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कुल 145 पशु अस्पताल और पशु औषधालय संचालित हैं। इनमें से आधे यानी 72 भवनों का रेनोवेशन पूरा हो चुका है, जिससे कई केंद्रों की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि 14 भवन अभी भी सुधार की बाट जोह रहे हैं और 4 जगहों पर स्टाफ व पशुपालक खतरे के साये में काम करने और इलाज कराने को मजबूर हैं।रेनोवेशन से मिली राहतअधिकारियों का कहना है कि शेष जर्जर भवनों के निर्माण और सुधार के लिए ग्रांट की फाइल मुख्यालय भेजी जा चुकी है। मुख्यालय से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।गांव खेड़ी में नए पशु अस्पताल के निर्माण को लेकर भी सकारात्मक पहल सामने आई है। विभाग का कहना है कि यदि पंचायत पशु अस्पताल भवन के लिए 8 कनाल जमीन उपलब्ध करा दे तो विभाग 42 लाख रुपये की लागत से नई इमारत बनाने के लिए तैयार है।जर्जर भवनों में सेवाएंनिजामपुर और अटेली के दो पशु अस्पतालों को कंडम घोषित किया जा चुका है। निजामपुर के राजकीय पशु अस्पताल की इमारत 1970 के दशक में बनी थी, जिसे 29 अप्रैल को कंडम घोषित किया गया। नए भवन के लिए विभाग की ओर से लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है और जल्द निर्माण की उम्मीद जताई जा रही है।अटेली में स्थिति अधिक चिंताजनक है। यहां पहले जच्चा-बच्चा केंद्र संचालित होता था। पंचायत की यह इमारत जर्जर होने के कारण कंडम घोषित हो चुकी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था न होने से पशु अस्पताल अभी भी इसी इमारत में चल रहा है। दीवारों में दरारें और छत के कमजोर हिस्सों के कारण बरसात में पानी टपकने और प्लास्टर गिरने का खतरा बना रहता है। यहां चिकित्सकों के बैठने और पशुओं के उपचार के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है।पटीकरा में उपकरण और ढांचे की कमीगांव पटीकरा स्थित पशु अस्पताल भी बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। अस्पताल की चारदीवारी जर्जर हो चुकी है और दरवाजों व खिड़कियों को दीमक ने खोखला कर दिया है। इसके अलावा बड़े पशुओं के लिए बना ट्रेविस जंग लगने से अनुपयोगी हो चुका है। ऐसे में चिकित्सकों को छोटे पशुओं के ट्रेविस में ही बड़े पशुओं का उपचार करना पड़ रहा है। स्टाफ और पशुपालकों को जल्द स्थायी समाधान और सुरक्षित संसाधनों की जरूरत है।जिले में पशु अस्पतालों और औषधालयों के निर्माण एवं रेनोवेशन के लिए मांग के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ नए भवन भी बनाए जाएंगे, जिनके लिए मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है।डॉ. नसीब सिंह, उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, नारनौल।