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नारनौल। संविधान दिवस पर मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से राजकीय महिला महाविद्यालय में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने युवाओं को संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। कार्यक्रम में करीब 150 युवाओं ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और नशामुक्त भारत बनाने की शपथ ली। जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव और युवा आइकॉन हरीश शर्मा ने भी युवाओं को विकसित भारत2047 में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। संवाद