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स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्म गिरि महाराज ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश के साधु-संतों और सनातन धर्म के अनुयायियों को एक मंच पर लाकर सनातन धर्म को मजबूत करना है। संगठन की ओर से 11 सूत्रीय मांगें उठाई जा रही हैं। इनमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, साधु-संतों के लिए विशेष कानून बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने जैसी मांगें शामिल हैं।उन्होंने कहा कि संतों को तीर्थ यात्रा के लिए निशुल्क पास तथा साधु-संतों, महंतों और पुजारियों को 25 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि 7 से 11 फरवरी 2027 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में संत महाकुंभ आयोजित होगा। इसके लिए देशभर के संतों को आमंत्रित किया जा रहा है।इस दौरान संगठन में नई नियुक्तियां भी की गईं। अमन भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष, आत्माराम शास्त्री को जिला अध्यक्ष, भूपेश पालीवाल को राष्ट्रीय सचिव, मनोज निर्मल को प्रदेश मीडिया प्रभारी, दीपक कौशिक को जिला युवा अध्यक्ष और ओमप्रकाश कौशिक को जिला कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया।