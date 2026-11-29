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मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार मदार-रेवाड़ी, रेवाड़ी-फुलेरा और रेवाड़ी-रींगस रूट की ट्रेनों में पांच-पांच जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। भिवानी-ढेहर का बालाजी ट्रेन में तीन जनरल डिब्बे लगेंगे।दिल्ली सराय-सीकर ट्रेन में एक एसी, एक स्लीपर और एक जनरल कोच जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आठ अन्य ट्रेनों में पांच-पांच जनरल डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जबकि एक ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच लगेगा।ये अतिरिक्त डिब्बे 1 से 31 दिसंबर तक अस्थायी रूप से लगाए जाएंगे। कुछ ट्रेनों में आने और जाने की दिशा के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं।रेलवे का कहना है कि इससे त्योहारों और दिसंबर में बढ़ने वाले यात्रियों के दबाव में कमी आएगी। साथ ही वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।