Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी रूट की कई ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:23 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:23 PM IST
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महेंद्रगढ़। दिसंबर की छुट्टियों और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे लगाने का फैसला किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के इस कदम से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी क्षेत्र के यात्रियों को ज्यादा सीटें मिल सकेंगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार मदार-रेवाड़ी, रेवाड़ी-फुलेरा और रेवाड़ी-रींगस रूट की ट्रेनों में पांच-पांच जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। भिवानी-ढेहर का बालाजी ट्रेन में तीन जनरल डिब्बे लगेंगे।
दिल्ली सराय-सीकर ट्रेन में एक एसी, एक स्लीपर और एक जनरल कोच जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आठ अन्य ट्रेनों में पांच-पांच जनरल डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जबकि एक ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच लगेगा।
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ये अतिरिक्त डिब्बे 1 से 31 दिसंबर तक अस्थायी रूप से लगाए जाएंगे। कुछ ट्रेनों में आने और जाने की दिशा के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं।
रेलवे का कहना है कि इससे त्योहारों और दिसंबर में बढ़ने वाले यात्रियों के दबाव में कमी आएगी। साथ ही वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
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मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार मदार-रेवाड़ी, रेवाड़ी-फुलेरा और रेवाड़ी-रींगस रूट की ट्रेनों में पांच-पांच जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। भिवानी-ढेहर का बालाजी ट्रेन में तीन जनरल डिब्बे लगेंगे।
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दिल्ली सराय-सीकर ट्रेन में एक एसी, एक स्लीपर और एक जनरल कोच जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आठ अन्य ट्रेनों में पांच-पांच जनरल डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जबकि एक ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच लगेगा।
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ये अतिरिक्त डिब्बे 1 से 31 दिसंबर तक अस्थायी रूप से लगाए जाएंगे। कुछ ट्रेनों में आने और जाने की दिशा के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं।
रेलवे का कहना है कि इससे त्योहारों और दिसंबर में बढ़ने वाले यात्रियों के दबाव में कमी आएगी। साथ ही वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।