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घने कोहरे में जब 10 से 20 मीटर आगे भी कुछ दिखाई नहीं देता, तब यही सफेद लाइन चालक की आंख बन जाती है। पट्टी न होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने डिवाइडर की मरम्मत और सफेद पट्टी के लिए एक माह पहले ही टेंडर जारी कर दिया था लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।यातायात प्रभारी भगत सिंह के अनुसार, कोहरे में सड़क और कच्चा किनारा एक जैसे दिखते हैं। सफेद पट्टी बताती है कि सड़क कहां खत्म हो रही है। जब सामने कुछ नहीं दिखता, तो चालक पट्टी देखकर ही अपनी लेन में चलता है। पट्टी न हो तो दो गाड़ियां आमने-सामने टकरा सकती हैं। मोड़ पर पट्टी मुड़ती दिखती है जिससे चालक को पहले ही पता चल जाता है कि आगे मोड़ है और वह समय रहते ब्रेक लगा लेता है।भगत सिंह ने बताया कि कोहरा जमीन से 2-3 फीट ऊपर ज्यादा घना होता है। फॉग लाइट नीचे लगी होती है, इसलिए उसकी रोशनी कोहरे के नीचे से निकलकर सड़क पर पड़ती है जबकि ऊपर लगी हेडलाइट की रोशनी कोहरे से टकराकर वापस आ जाती है। कोहरे में पीछे से आ रही गाड़ी को आगे वाला वाहन दूर से नहीं दिखता, लेकिन फॉग लाइट की पीली या सफेद तेज रोशनी 50-100 मीटर दूर से दिख जाती है जिससे पीछे वाला चालक पहले ही ब्रेक लगा लेता है। कोहरे में पैदल चलने वाले और साइकिल सवार सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं।.............महावीर चौक, होंडा चौक, निजामपुर रोड और सिंघाना रोड पर सड़क के बीच में और किनारों पर बनी सफेद पट्टी मिट चुकी है। इससे कोहरे के दौरान हादसों का खतरा बना रहता है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।.................सफेद पट्टी न होने के कारण सामने से आ रहे वाहन भी दूसरी लेन में चले जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। कई जगह ब्रेकर से पहले बनी जेब्रा क्रॉसिंग भी धुंधली हो चुकी है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।-विजेंद्र सिंह, दुकानदार, गणेश मार्केट, नारनौल।वर्जनडिवाइडर की मरम्मत और सफेद पट्टी बनाने के लिए एक माह पहले टेंडर जारी किया जा चुका है। जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि कोहरे में हादसों की संभावना कम हो सके।-जितेंद्र, उपमंडल अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, नारनौल।वर्जन :नेशनल और स्टेट हाईवे पर डिवाइडर की मरम्मत, रिफ्लेक्टर लगाने और सफेद पट्टी दुरुस्त करने के लिए एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा गया है। आम लोगों और ट्रक चालकों को कोहरे में रिफ्लेक्टर टेप, फॉग लाइट और लेन ड्राइविंग सहित यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोई चालक लापरवाही करता है तो उसका चालान किया जाएगा।-भगत सिंह, यातायात प्रभारी, नारनौल।