8:30 बजे खुलना था पशु अस्पताल, 9:30 बजे भी लटके मिले ताले, 14 कर्मचारी गैरहाजिर

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उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम सुबह 9:30 बजे अस्पतालों में पहुंची। टीम के साथ पंचायती राज विभाग के बीडीपीओ सिहमा सचिन कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। निरीक्षण मंडाणा, पटीकरा, शोभापुर, बिगोपुर, कोरियावास, ढाणी बाठोठा, तोताहेड़ी-सिलारपुर, मांदी, घाटाशेर और हसनपुर के अस्पतालों में किया गया।ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं बीडीपीओ सिहमा सचिन कुमार ने बताया कि शोभापुर अस्पताल में निर्धारित स्टाफ में से आधे ही मौजूद मिले। कई अस्पताल समय पर खुले ही नहीं। उन्होंने कहा कि गैरहाजिर कर्मचारियों और समय पर अस्पताल न खुलने के मामले में अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।ढाणी बाठोठा, मांदी, घाटाशेर, कोरियावास और हसनपुर के पशु अस्पताल बंद मिले। इनके मुख्य द्वार पर ताला लगा था। अस्पताल खुलने का निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे है लेकिन एक घंटे बाद भी वहां कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था।शोभापुर अस्पताल में तैनात 4 कर्मचारियों में से 2 अनुपस्थित मिले। मंडाणा में 3 में से 1 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था। वहीं पटीकरा के 3, तोताहेड़ी-सिलारपुर के 2 और बिगोपुर के 2 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। टीम ने कर्मचारियों की उपस्थिति और अस्पतालों की स्थिति की जानकारी रिपोर्ट में दर्ज की।