Mahendragarh-Narnaul News: गेटपास के इंतजार में मंडी के बाहर 1 किमी लंबी कतार

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कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बुधवार को मंडी का दौरा कर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा सरकार पर बाजरा खरीद में नाजायज शर्तें थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाजरे का एमएसपी 2900 रुपये प्रति क्विंटल तय है लेकिन गेटपास के लिए घंटों लाइन में लगने के कारण किसानों को कम मूल्य पर फसल बेचनी पड़ रही है।इनेलो नेता राधेश्याम शर्मा ने किसानों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने धीमी खरीद, गेटपास में देरी, सर्वर डाउन और अंगूठा निशान की खामियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी सुविधाओं के अभाव में भी किसान परेशान हैं। प्रशासन ने खरीद में तेजी नहीं लाई तो इनेलो कार्यकर्ता धरना देंगे।.............मेरे पिता का देहांत एक माह पहले हुआ था। मैं नॉमिनी फार्म बनवाकर फसल बेचने आया था, लेकिन फार्म जनरेट नहीं हुआ। अब शनिवार को दोबारा आना पड़ेगा।............फिंगर प्रिंट सत्यापन, गेटपास और आउटगोइंग के लिए 3 से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है जबकि ढेरी लगाकर बेचने में सिर्फ 1 से 2 घंटे लगते हैं।वर्जन:साइट की खामियों से नॉमिनी फार्म जनरेट और फिंगर प्रिंट सत्यापन में देरी होती है। कृषि विभाग को अवगत करवाया गया है, उम्मीद है 2 दिनों में समस्या दूर हो जाएगी। नॉमिनी फार्म के कारण जो किसान फसल नहीं बेच पा रहे, वे शनिवार को बेच सकते हैं।