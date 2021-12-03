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Mahendragarh-Narnaul News: फोन हैक कर महिला के खाते से निकाले 90 हजार

Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
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90,000 withdrawn from woman's account after phone hacked
महेंद्रगढ़। कनीना क्षेत्र के दौंगड़ा अहीर गांव निवासी गृहिणी निशा के बैंक खाते से साइबर ठगी कर 90 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाना नारनौल में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। निशा ने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3:08 बजे उसके मोबाइल पर फोन-पे लॉगिन का मैसेज आया। कुछ समय बाद खाते से 90 हजार रुपये कटने का संदेश मिला। पंजाब नेशनल बैंक खाते का बैलेंस चेक करने पर रकम कटने की पुष्टि हुई। महिला ने किसी तरह की ट्रांजेक्शन करने या बैंक जानकारी साझा करने से इनकार किया। उसने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। संवाद
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