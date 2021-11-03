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Kurukshetra News: हादसे में घायल महिला की गई दोनों टांगे, पति व बच्चे के साथ हुई थी घायल

Fri, 11 Sep 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:57 AM IST
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The woman injured in the accident lost both her legs, along with her husband and child.
पिपली। नेशनल हाईवे पर हुए एक हादसे ने महिला की दोनों टांगे छीन ली। 28 अगस्त को हुए हादसे के बाद पीजीआई में महिला की दोनाें टांगें काटनी पड़ी, जिसके चलते यह हादसा उन्हें जिंदगी भर के लिए दर्द दे गया। दिल्ली के रघुवीर नगर निवासी सुनील कुमार के मुताबिक वे चंडीगढ़ में अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। स्कूटी पर ही वे अपने साथ पत्नी सुमन व नौ माह के बेटे शिवांश को लिए हुए थे। 28 अगस्त को पिपली के समीप अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें वे तीनों सड़क पर जा गिरे थे। वाहन उसकी पत्नी सुमन की दोनों टांगों के ऊपर से गुजर गया था।
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गंभीर हालत में उन्हें पुलिस द्वारा एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां से सुमन को पीजीआई भेज दिया गया था। यहां उपचार के दाैरान चिकित्सकों को उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ीं। आरोपी वाहन चालक मौके से भाग गया था। पुलिस ने अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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बस की चपेट में आई किशोरी, टायर ऊपर से गुजरा
कुरुक्षेत्र। मोहन नगर चौक के समीप पिपली-थर्ड गेट रोड पर वीरवार शाम को एक निजी बस में सवार किशोरी हादसे का शिकार हो गई। वह बस से उतरते समय नीचे गिर गई और पीछे के टायर की चपेट में आ गई। टायर उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई।
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जिंदल सिटी की रहने वाली शिवानी पूंडरी रोड के लिए चलने वाली बस में सवार हुई थी। हादसे के बाद लोगों ने शोर मचाकर बस को रुकवाया और शिवानी को निजी अस्पताल पहुंचाया। एसएचओ सिटी नरेंद्र कुमार का कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है।
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