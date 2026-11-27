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कुरुक्षेत्र। एलएनजेपी अस्पताल में वीरवार को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की टीम ने करीब तीन घंटे तक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और उपचार संबंधी अनुभवों की जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल के रिकॉर्ड भी जांचे गए। एनसीडीसी की राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक टीम की सदस्य मनीषा गुप्ता, सहायक निदेशक (जन स्वास्थ्य) ने अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं को परखा और संबंधित दस्तावेजों की जांच की।