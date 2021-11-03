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पीएस किंग्स की जीत में पुनीत कश्यप की गेंदबाजी निर्णायक रही। उन्होंने तीन ओवर में 20 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। पीएस किंग्स की ओर से अंकित सुधपुर ने 14 गेंदों पर 42 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने पांच छक्के और एक चौका लगाया। अनुज तेओरा ने 32 गेंदों पर 41 रन और धर्मेंद्र ने 27 गेंदों पर 33 रन बनाए। अनीप ने 13 गेंदों पर नाबाद 40 रन का योगदान दिया।शाहाबाद स्ट्राइकर्स का प्रदर्शनलक्ष्य का पीछा कर रही शाहाबाद स्ट्राइकर्स की ओर से जसकरण सिंह ने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए। अक्षत सिंह ने 22 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली। हालांकि, दोनों की पारियां टीम को जीत नहीं दिला सकीं। अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी करने में नाकाम रहे। गेंदबाजी में शाहाबाद स्ट्राइकर्स की ओर से जसकरण सिंह और राहुल सरस्वाल ने दो-दो विकेट हासिल किए।