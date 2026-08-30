Kurukshetra News: पीजीआई के मेडिकल नोट में बिमला के हिंसक होने का जिक्र

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एलएनजेपी के आरएमओ डॉ. बलराज ने बताया कि पीजीआई ने मेडिकल नोट में लिखा है कि बिमला अपना उपचार वहां नहीं करवाना चाहती। इसी आधार पर उसे वापस एलएनजेपी भेजा गया है। अब अस्पताल की टीम उसकी स्थिति का आकलन और उपचार कर रही है।एलएनजेपी की मनोचिकित्सक डॉ. प्रियंका ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान सामने आया है कि बिमला किसी भी समय हिंसक हो सकती है और खुद को तथा उसकी देखरेख में मौजूद कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि उसकी काउंसलिंग पूर्ण रूप से मनोचिकित्सा के लिए समर्पित अस्पताल में करवाया जाना उचित रहेगा। फिलहाल बिमला का उपचार हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. गुंजन उपाध्याय और मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका की देखरेख में चल रहा है। पीजीआई के मनोरोग विशेषज्ञ सोमवार को छुट्टी से लौटेंगे। इसके बाद एलएनजेपी प्रशासन बोर्ड बनाने और आगे की प्रक्रिया पर फैसला करेगा।