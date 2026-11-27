Kurukshetra News: पिहोवा-यमुनानगर हाईवे को चौड़ा करने की उम्मीद जगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:30 AM IST
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कुरुक्षेत्र। पिहोवा से यमुनानगर तक जाने वाले स्टेट हाईवे को चौड़ा करने की योजना अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है।
हाईवे को दो से तीन हिस्सों में चौड़ा करने की योजना है। फिलहाल शुरुआती दो हिस्सों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार पहले ही इस मार्ग को चौड़ा करने की घोषणा कर चुकी है। बजट में भी परियोजना का उल्लेख किया जा चुका है।
हाईवे पर वाहनों का दबाव अधिक रहने के कारण कई स्थानों पर चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क चौड़ी होने से वाहन चालकों को पर्याप्त जगह मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इसके अलावा ओवरटेकिंग के दौरान होने वाली परेशानी कम होने से सड़क हादसों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल सकती है।
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हाईवे को दो से तीन हिस्सों में चौड़ा करने की योजना है। फिलहाल शुरुआती दो हिस्सों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार पहले ही इस मार्ग को चौड़ा करने की घोषणा कर चुकी है। बजट में भी परियोजना का उल्लेख किया जा चुका है।
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हाईवे पर वाहनों का दबाव अधिक रहने के कारण कई स्थानों पर चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क चौड़ी होने से वाहन चालकों को पर्याप्त जगह मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इसके अलावा ओवरटेकिंग के दौरान होने वाली परेशानी कम होने से सड़क हादसों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल सकती है।
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