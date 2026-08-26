Kurukshetra News: केयू में डी-टाइप आवासों के आवंटन पर विवाद, गैर-शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान ने उठाए सवाल

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राम कुमार ने पत्र में कहा कि 23 रिक्त डी-टाइप आवासों के आवंटन के लिए केवल एमटीएच आवासों में रह रहे कर्मचारियों को पात्र माना गया है। अधिसूचना में एमटीएच आवासों की खराब और जीर्ण-शीर्ण स्थिति को इसका आधार बताया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ये आवास रहने योग्य नहीं थे तो 29 अप्रैल को इन्हीं आवासों को नए आवंटन के लिए विज्ञापित क्यों किया गया था।उन्होंने आरोप लगाया कि पहले आवास आवंटन से संबंधित सामान्य अधिसूचनाएं शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों विभागों में भेजी जाती थी, जबकि इस बार सूचना केवल शिक्षण विभागों के अध्यक्षों के माध्यम से प्रसारित की गई। इससे पात्र गैर-शिक्षक कर्मचारियों को आवेदन के अवसर से वंचित किए जाने का आरोप लगाया गया है। राम कुमार ने कुलपति से मामले की समीक्षा कर 24 अगस्त की अधिसूचना रद्द करने और सभी पात्र कर्मचारियों को समान अवसर देने की मांग की है।