विज्ञापन

अब धुंध का मौसम शुरू होने के साथ ही बंद लाइटों के कारण सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। कम दृश्यता और अंधेरे के बीच वाहन चालकों को सड़क, मोड़ और किनारे खड़े वाहन दिखाई नहीं देते।मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति चिंताजनक है। पिपली से थर्ड गेट तक मुख्य सड़क पर करीब 50 स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। वहीं वीआईपी केडीबी रोड पर भी 36 लाइटें रोशनी नहीं कर रही हैं। सुंदरपुर रेलवे ओवरब्रिज पर भी कई लाइटें बंद हैं। इन मार्गों पर दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन रात होते ही कई हिस्से अंधेरे में डूब जाते हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को अधिक परेशानी होती है। पिपली वासी श्याम मनदीप सिंह और विश्वास नगर वासी सूरजभान ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से जल्द ही बंद लाइटों को ठीक कराए जाने की मांग की है।