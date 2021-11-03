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इस बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। करीब एक सप्ताह बाद बुधवार को एक्यूआई 230 दर्ज किया गया। इससे लोगों की सेहत पर प्रदूषण का खतरा फिर बढ़ने लगा है। खासकर सांस और दमा संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है।गौरतलब है कि दीपावली के आसपास जिले में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था और एक्यूआई 325 के पार पहुंच गया था। इसके बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और प्रदूषण का स्तर कम होने लगा था। अब एक बार फिर एक्यूआई के बढ़कर खराब श्रेणी में पहुंचने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। सर्द हवाओं के बावजूद हवा में प्रदूषण की मौजूदगी बनी हुई है।