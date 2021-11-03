Kurukshetra News: जिले में 8.89 लाख एमटी धान की खरीद, 98 फीसदी का उठान पूरा

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शनिवार को भी मंडियों में धान की खरीद और उठान का कार्य जारी रहा। इस दौरान 3121 एमटी धान की खरीद की गई, जबकि 9233 एमटी धान का उठान हुआ। एक दिन में कुल उठान खरीद के मुकाबले अधिक रहा। वहीं, अब तक किसानों को उनकी फसल के बदले 2414 करोड़ 98 लाख 169 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खरीद एजेंसियों की ओर से धान के उठान और भुगतान की प्रक्रिया जारी है। धान खरीद 15 नवंबर तक जारी रहेगी। हालांकि 99 फीसदी आवक हो चुकी है। उधर धान की आवक बेहद कम रह गई है।सड़कों से लेकर फड़ों तक कबाड़सड़कों से लेकर फड़ों तक कबाड़ दिखाई देता है, जो मार्केट कमेटी प्रशासन की गंभीरता की पोल खोल रहा है। हालांकि कबाड़ उठाने के लिए ठेका दिया हुआ है, इसके बावजूद धान के ढेरों की तर्ज पर ही आज तक भी कबाड़ के ढेर लगे हैं। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि संबंधित ठेकेदार को कबाड़ उठाने के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं और अगले दो से तीन दिन में ही इसका असर भी दिखाई देने लगेगा।