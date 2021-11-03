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Kurukshetra News: जिले में 8.89 लाख एमटी धान की खरीद, 98 फीसदी का उठान पूरा

Sun, 08 Nov 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:33 AM IST
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8.89 lakh MT of paddy procured in the district; 98% of the stock lifted.
कुरुक्षेत्र। जिले में धान खरीद और उठान का कार्य तेजी से जारी है। अब तक जिले में कुल 8 लाख 89 हजार 89 मीट्रिक टन (एमटी) धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 8 लाख 69 हजार 787 एमटी धान का उठान हो चुका है, जो कुल खरीद का करीब 98 फीसदी है।
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शनिवार को भी मंडियों में धान की खरीद और उठान का कार्य जारी रहा। इस दौरान 3121 एमटी धान की खरीद की गई, जबकि 9233 एमटी धान का उठान हुआ। एक दिन में कुल उठान खरीद के मुकाबले अधिक रहा। वहीं, अब तक किसानों को उनकी फसल के बदले 2414 करोड़ 98 लाख 169 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खरीद एजेंसियों की ओर से धान के उठान और भुगतान की प्रक्रिया जारी है। धान खरीद 15 नवंबर तक जारी रहेगी। हालांकि 99 फीसदी आवक हो चुकी है। उधर धान की आवक बेहद कम रह गई है।
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सड़कों से लेकर फड़ों तक कबाड़
सड़कों से लेकर फड़ों तक कबाड़ दिखाई देता है, जो मार्केट कमेटी प्रशासन की गंभीरता की पोल खोल रहा है। हालांकि कबाड़ उठाने के लिए ठेका दिया हुआ है, इसके बावजूद धान के ढेरों की तर्ज पर ही आज तक भी कबाड़ के ढेर लगे हैं। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि संबंधित ठेकेदार को कबाड़ उठाने के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं और अगले दो से तीन दिन में ही इसका असर भी दिखाई देने लगेगा।
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