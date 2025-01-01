Karnal News: जमानत पर आए युवकों ने की घर में तोड़फोड़

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आरोप है कि अब जमानत पर बाहर आने के बाद कुलजोत और खुशप्रीत ने दर्जनों युवकों के साथ मिलकर वीरवार रात करीब डेढ़ बजे रामबीर के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की और फिर फरार हो गए। पीड़ित रामबीर ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। थाना प्रभारी जगदीश ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद विज्ञापन

आरोप है कि अब जमानत पर बाहर आने के बाद कुलजोत और खुशप्रीत ने दर्जनों युवकों के साथ मिलकर वीरवार रात करीब डेढ़ बजे रामबीर के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की और फिर फरार हो गए। पीड़ित रामबीर ने पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। थाना प्रभारी जगदीश ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

तरावड़ी। गांव रमाना-रमानी में वीरवार देर रात एक घर पर दर्जनों युवकों ने हमला कर तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी किसान रामबीर गांव में किरयाने की दुकान चलाते हैं। कुछ महीने पहले उनका गांव के ही कुलजोत और खुशप्रीत के साथ कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। इस मामले में दोनों को सजा हुई थी।