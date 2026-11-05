Karnal News: तलाक के मुकदमे के बीच पत्नी पर सूए से हमला

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घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को निजी अस्पताल ले गए। विज्ञापन

जिला अस्पताल में महिला का उपचार करने वाले डॉ. मिथिलेश ने बताया कि हथियार का करीब आधा हिस्सा महिला के शरीर के अंदर घुस गया था। सिटी थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को निजी अस्पताल ले गए।जिला अस्पताल में महिला का उपचार करने वाले डॉ. मिथिलेश ने बताया कि हथियार का करीब आधा हिस्सा महिला के शरीर के अंदर घुस गया था। सिटी थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।

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करनाल। सिटी थाना क्षेत्र में मेरठ रोड पर बुधवार देर रात करीब साढ़े दस बजे मीरा घाटी निवासी साहिल शर्मा ने अपनी पत्नी अंजलि पर सूए नुमा हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब चार साल पहले प्रेम विवाह किया था और वर्तमान में उनके बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।