Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   The husband himself provided the information after the attack with an awl.

Karnal News: सूए से हमला करने के बाद पति ने खुद दी थी सूचना

Thu, 05 Nov 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
The husband himself provided the information after the attack with an awl.
महिला की पीठ में घुसा सुआ। अमर उजाला
करनाल। पत्नी पर सूए नुमा हथियार से हमला करने के मामले में नया पहलू सामने आया है। आरोप है कि अंजलि पर हमला करने के बाद उसके पति साहिल शर्मा ने खुद महिला को मारने की सूचना दी थी। बुधवार देर रात मेरठ रोठ पर सेक्टर-14 क्षेत्र में हुई इस वारदात में अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब सूए का आधा हिस्सा महिला के शरीर में घुस गया था।
विज्ञापन

सिटी थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि आरोपी ने कुछ लोगों को सूचना दी थी। अभी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। जिला नागरिक अस्पताल में उपचार करने वाले डॉ. मिथिलेश के अनुसार, गंभीर चोट होने के कारण उसे कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया। उसे पहले जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया था। बाद में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज से निजी अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि साहिल शर्मा और अंजलि ने करीब चार साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों के बीच तलाक हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed