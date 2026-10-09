Karnal News: विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ किया जागरूक

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करनाल। श्री कृष्ण प्रणामी सीनियर स्कूल में वीरवार को नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम व स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की ओर से विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उपनिरीक्षक जमाल सिंह ने बताया कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके परिवार और समाज पर गंभीर प्रभाव डालती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। इस माैके पर प्राचार्य पिंकी कक्कड़, डाॅ संतोष और डाॅ प्रियंका सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी